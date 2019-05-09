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إبن غنوة الراحلة شقيقة أنغام يطل في مسلسل “زي الشمس”

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يطل الطفل ​ياسين​ إبن غنوة شقيقة الفنان المصرية ​أنغام​ في بعض مشاهد مسلسل “زي الشمس” الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني الحالي وتقوم ببطولته الممثلة المصرية دينا الشربيني.

ومن ناحية أخرى، كانت لفتت أنغام الأنظار إلى حفلها مؤخراً بعد أن إصطحبت برفقتها على المسرح ياسين وقدمته إلى الجمهور بطريقة مؤثرة قائلة:”ده الحتة اللي كملت الضحكة في حياتي، ومفيش هدية أحسن من كده أبدا”.

يذكر أن بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “زي الشمس”، الذي تجسد خلاله الفنانة دينا الشربيني شخصية محامية شابة تعيش بين عالمين، أحدهما في لندن، والآخر في مصر التي تعود إليها مسرعة بعد خبر اختفاء شقيقتها لأيام، لتحلم المحامية “نور” بأنها ماتت غرقًا، وتصبح عالقة بين الحب وخيالات جريمة القتل.

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