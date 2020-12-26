تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، أحدث صورة شهدت ظهور “آدم” نجل النجمة المصرية ”لقاء الخميسي”، والتى نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقت الخميسي تلك الصورة بالتعليق قائلة: “رجالي” في إشار إلي زوجها وإبنها الشاب الوسيم، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد

وبدا الابن أكثر شبها بوالده حارس المرمي الشهير كابتن “محمد عبد المنصف”، الذي ظهر معهما في تلك الصورة أيضاً، فضلا عن كونه في بداية مرحلة الشباب، حتى إنه أصبح أكثر طولا من والدته، وتفاعل المتابعين مع تلك الصورة واصفين نجلها بأنه يحمل ملامح والدته إيضاً، وخصوصاً نظرة العين.

كما ظهرت لقاء الخميسي بعد نشرها الصورة الاولي مع زوجها وإبنها في صورة أخري مع ابنها أدهم محمد عبد المنصف، حيث ظهرت بصحبته أثناء احتضانه له، وكتبت: “Mini me”، فى إشارة إلى شعورها بمدى قربه منها وكأنه نسخة مصغرة منها حسب تعبيرها، وذلك عبر خاصية “الاستورى” من خلال الحساب الرسمى لها على موقع إنستجرام .

لقاء الخميسي مع نجلها آدم



من ناحية أخرى، تعرضت النجمة لقاء الخميسي لحادث سير، فى وقت سابق من الشهر الجارى، حيث نشرت صورة لسيارتها توضح آثار التصادم بها، وعلقت عليها آنذاك عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “إنستجرام”: “الحمد لله قدر الله ما شاء فعل”، كما وجهت رسالة لمتابعيها وجمهورها لطمأنتهم عليها قائلة: “شكرا لكل أصدقائي اللي بعتوا واتطمنوا وسألوا عليا ربنا يخليكم ليا يا رب وانتو الكنز الحقيقي، أنا الحمد لله زى الفل”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020 بـ”مسلسل سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.