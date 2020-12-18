أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة لـ”ريان” نجل الفنانة اللبنانية ”ماغي بو غصن”، والتى كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن ريان يُعد “نسخة مصغرة” عن والدته، حيث أنه ورث عنها شكل العينين وكثيراً من ملامح الوجه.

وأرفقت بوغصن تلك الصورة بالرسالة المؤثرة التى وجهتها لإبنها بمناسبة عيد ميلاده حيث قالت: “متل اليوم من ١٦ سنة الله هداني صبي قمر.. هلأ صار شاب بيسوى الدني كلا.. برفع راسي كل ما بدّي بوسو وبشكر الله على أغلى هدية.. الله يحميك يا ماما يا سندي وسعادتي ويا نور عيوني.. الله يعطيك الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر.. الله يحميلي اياك ريان”.

يُذكر أن الفنانة ماغي بوغصن متزوجة حالياً من المنتج جمال سنان، بعد انفصالها عن زوجها الأول، وأنجبت منه أبنائها ريان، ويارا.

في سياقٍ آخر، حلّت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن أخيراً ضيفةً على “برنامج المواجهة” الافتراضي، وأدلت بعدد من التصريحات التي لفتت أنظار الكثير من المتابعين. وتناقل بكثافة عدد من الحسابات الناشطة على موقع إنستجرام فيديو اقتُطع من الحلقة وبدت فيه بوغصن وهي تبكي بحرقة، ليتبين أنها تتحدث عن هجرة الأصدقاء والمقربين من لبنان. وذكرت في هذا السياق أنها لم تعد قادرة على لقاء صديقة طفولتها نهى بسبب هجرة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية لصعوبة العيش في لبنان.

وعلي الصعيد الفنى، فازت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن بلقب أفضل ممثلة ونالت جائزة في مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة؛ وكذلك فاز زميلها السوري مكسيم خليل بجائزة أفضل ممثل، وعرض عبر “تويتر” الجائزة شاكراً لجنة المهرجان على ثقتها ومقدمة اعتذارها بسبب تعذر حضوره وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية إضطرتها إلي العودة إلي بيروت.

يُذكر أن “مسلسل أولاد آدم” كان من المسلسلات القليلة التي عُرضت في شهر رمضان الماضي بعد توقف التصوير في شهر آذار لمجموعة أخرى من المسلسلات التي حُرم من متابعتها المشاهد، وكانت مخصصة لشهر رمضان؛ ويجسّد فيه مكسيم خليل دور مقدّم تلفزيوني مطلّق وله طفل محروم من رؤيته، يتزوج بقاضية لبنانية ماغي بو غصن ويعمل وفق منطق وخط وصولي واضح يحمله في نهاية الأمر على الانتحار.