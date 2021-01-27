شارك النجم محمد رجب متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو مع ابنه يوسف خلال زيارته للمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ويظهر النجم المصري في المقطع مع نجله داخل المسجد، وكانا يطعمان الحمام ويلعبان بطريقة عفوية، أظهرت العلاقة المتينة بينه وبين ابنه على عكس ما يتم تداوله بأنه بعيد عنه لبقائه بشكل دائم مع والدته السعودية، إلا أنه الواقع مختلف ورجب يحرص على لقاء الطفل كل فترة.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع ولاحظوا التغيّر الكبير في شكل الطفل الذي كبر وبات أكثر وعياً وانقسمت التعليقات بين من رأت انه نسخة عن والده ومن اعتبر ان ملامحه مختلفة ولا شبه بينهما.

وجاء هذا المقطع الطريف بعد الصور التي نشرها من كواليس مسلسله الجديد “ضربة معلم” والتي أثار من خلالها ضجة كبيرة بسبب طريقة نومه واللوك الذي يعتمده من خلال الشارب السميك والاكسسوارات الضخمة

.ويشارك في العمل الدرامي الى جانب رجب مجموعة من النجوم من بينهم هاجر أحمد ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.





