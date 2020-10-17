تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “هانى” الإبن الأكبر للفنان السوري “مكسيم خليل” أحدهم كان الأخير قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلّق عليها قائلاً: “العصابة .. طالعين أنا وهاني وجاد عمنتصور مع المعلّم لوكاس .. الله يخليلكم ولادكم وعيلكم ويحفظكم من كل شر”. في أشارة إلي أولاده

وأوضحت تلك الصور التشابه الكبير والواضح بين الإبن “هانى” ووالده الفنان السوري مكسيم خليل، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي مكسيم مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا بوسامة إبنه الأكبر، الذي ورث عنه تلك الملامح والبسمة التى تخطف القلوب.

الفنان مكسيم خليل وإبنه الأكبر هانى

وعلي الصعيد الفنى، يُشارك الفنان السوري مكسيم خليل في فيلم جديد بعناون “مسجل خطر” وهذا ما أكده السيناريست محمود محمد على، حيث أنه انتهى من كتابة سيناريو الفيلم التشويقي مسجل خطر، وجار عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة، والتي تعتزم الدخول بالفيلم فى عالم المنصات الرقمية العالمية.

وكشف السيناريست محمود محمد عن أن العمل يحكي قصة شابين قررا اختراق شبكات معلوماتية مهمة فى إحدى البلدان الأوربية، ويحصلان على معلومات وخفايا وأسرار غير معلنة، ويقعان فى مشكلة ومطاردات كثيرة مع مجموعة من المافيا العالمية، وتتوالى الأحداث.ويجمع الفيلم توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج، منهم: مكسيم خليل، سلوم حداد، سمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير بعض مشاهد الفيلم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو من إخراج الألماني رودريجو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري.