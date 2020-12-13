أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة للفنان السعودي ”ناصر القصبي” مع إبنه الاكبر “راكان”، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد ، وأشار بعضهم إلي أن راكان يُعد “صورة طبق الأصل” من والده”.

يُذكر أن الفنان السعودي ناصر القصبي متزوج من الكاتبة السعودية بدرية البشر، حيث طلب يدها للزواج أثناء اتصالها به لتطلب منه أن يكتب لها دورًا في أحد المسرحيات الجامعية عندما كانوا طلابًا، حيث وافق مباشرًة بشرط أن تقدم على زواجه، ولهما ثلاثة أبناء: هالة، راكان ومهند.

صورة للفنان السعودي ناصر القصبي مع إبنه الأكبر راكان

في سياقٍ آخر، لا تزال الصورة التي شاركها الفنان ناصر القصبي من داخل احدى المطاعم، سخر فيها من طريقة التقديم الغريبة للفطور، تحدث تفاعلا واسعا بين متابعيه على موقع “تويتر” وتنال اعجاب الالاف منهم، وشارك القصبي صورة لطبق الطعام اثناء تناوله وجبة فطور في أحد المطاعم، وانصدم بطريقة تقديم الطعام باستخدام مجرفة زراعية كبديل للصحن، ما دفع القصبي للتعليق على الامر بطريقته الكوميدية الطريفة.

واثارت الصورة والتعليق الساخر للفنان ناصر القصبي تفاعلا واسعا من قبل متابعيه الذين نشروا صورا مشابهة من مطاعم اجنبية، واكمل البعض السخرية على الامر في حين اعتبر البعض الاخر الامر طريف وتجدد.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد النجم ناصر القصبي للعودة بعمل فني كوميدي جديد من المتوقع ان يعرض خلال شهر رمضان القادم، ومن المتوقع ان يشاركه البطولة مجموعة من النجوم من بينهم إلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب وآخرين.