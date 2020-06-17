نشر “نور” إبن الفنان المصري “هشام سليم” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة عائلية شهدت ظهوره الأول برفقة والده وشقيقتيه “زين” و “قسمت”، حيث تعد أول لقطة يتم نشرها تجمعهم سوياً بعد خضوعه لعملية التحول الجنسي.

وعلّق نور علي تلك الصورة العفوية التى تجمعه بعائلته، قائلاً: “الحبايب”، لتنهال عليه التعليقات من أصدقائه ومتابعيه الذين تتغزلوا بجمال عائلته، ودعوا لهم أن يديم الله عليهم الضحكة.

نور إبن الفنان “هشام سليم” مع والده وشقيقتيه

نور هشام سليم

يُذكر أن الفنان“هشام سليم” قد أعلن في وقت سابق عن تحول ابنته نورا الى شاب يدعي نور، وذلك من خلال برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي الذي تم عرضه خلال شهر رمضان السابق 2020، ثم من خلال برنامج “جعفر توك” مع الإعلامى “جعفر عبد الكريم”، واثار الفنان بهذا الخبر جدلاً واسعاً علي كافة المنصّات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، واستطاع أن يستقطب عددا كبيرا من الناس الذين احترموا موقفه ودعمه الكبير لإبنه.