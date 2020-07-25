من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور والفيديوهات مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، مما يسبب صدمة للكثيرين من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة المصرية “هنا شيحة” التى نشرت مؤخراً مقطع فيديو من حفل تخرج إبنها الشاب “آدم” الذي يشبهها إلي حدد كبير، الأمر الذي شكّل الصدمة الأكبر للجمهور؛ حيث كان يعتقد الكثير أنه مازال طفلاً خاصة أن هنا شيحة تخفي دائماً أي معلومات عن حياتها الشخصية.

وعلي الصعيد الفني، كشفت الفنانة هنا شيحة من خلال تصريحات صحفية أن “مسلسل شاهد عيان” الذي شاركت في بطولته مع حسن الرداد والذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2020، قد تعرض للظلم بسبب أنتشار فيروس كورونا والأجراءات الاحترازية التى أثرت كثيراً علي ظروف تصوير المسلسل، وقالت شيحة في تصريحاتها:” المسسل ممكن يكون اتظلم نوعًا ما، لأنه لم يُعرض على كل القنوات، واتظلم في إنتاجه للأسف، مش تقصير من المنتج بس كل الجزء اللي اتعمل في الأردن، كان من المقرر تصويره في دولة أوروبية، والظروف فرضت علينا ده، والسيناريو اتغير، الشغل كان هيبقى حاجة تانية خالص”.

وأشارت هنا إلى أن التصوير توقف 15 يومًا، بسبب فيروس كورونا، وبعد استئناف التصوير، تمت كل مراحله تحت ضغط، وبدأوا في تكثيف التصوير في 1 أبريل، وازداد الأمر في شهر رمضان، ليمتد التصوير لـ16 ساعة وأحيانًا 22 ساعة في اليوم، بوجود وحدتين.