نشرت الفنان المصرية “وفاء عامر “، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من الصور شهدت ظهورها مع إبنها الوحيد “عمر فوزي” في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ 4، وخطف عمر الأنظار لدي ظهوره مع والدته بعدما كبر وأصبح شاباً.

يُذكر أن الفنانة وفاء عامر تزوجت من المنتج “محمد فوزي” بعد قصة حب كبيرة، و أنجبت منه أبنها الوحيد “عمر” وهو في سن الشباب الأن، وكشفت وفاء ، عن سبب اصطحابها نجلها عمر في مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: “بحس بأمان.. وكمان بحب أطمن عليه حتى ساعة التصوير بطمن عليه من وهو صغير”.

وتابعت وفاء عامر قائلة: “كنت عاملة أوضتي كأنها بيت فيها التلاجة والملايات والسجاد عشان هو يقعد قدامي ويذاكر.. وأنا أذاكر قدام الكاميرا وأعمل مشهد حلو مكنتش بسيبه.. لأنى كنت عاوزه طول الوقت أوريه أنا بتعب قد إيه، وأن التمثيل حب وثقافة واختيارات وحب للمهنة وإيمان بما أقوم به”.

من جانبه، قال عمر فوزي نجل وفاء عامر، إنها المرة الأولى علي الإطلاق التي يحضر فيها مهرجانات، قائلا: “عمل والداي في المجال الفني مصدر سعادة بالنسبة لى، ولم يمثل لي إزعاجاً، بالعكس مصدر سعادة ليا وبنبسط جداً وأنا بشوف نجاحهم”.

وعلي الصعيد الفنى، كشفت الفنانة وفاء عامر في حديثها مع الإعلامية لميس الحديدى، في تغطية خاصة لبرنامج “كلمة أخيرة” لختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في نسخته الرابعة، أنها بصدد خوض تجربة درامية جديدة لـ “مسلسل سكن البنات”، الذي كان يحمل إسم “هي”، من إخراج المخرج الكبير محمد النقلي والمنتج محمد شاهين، متابعا بالقول: “بنتكلم في المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراءها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين؟ وعلاج لكل مشكلة.. وأعتقد أن أضواءه لن تنتهي”.

“مسلسل سكن البنات” بطولة وفاء عامر وآيتن عامر ومنذر ريحانة ودينا ومنة فضالي وحسني شتا ومحمد نجاتي وأحمد جمال السعيد وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد نقلي.