نشرت الفنانة والراقصة ” دينا ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة الفنانة “عايدة رياض ” .

وكتبت دينا في تعليقها على الصورة : ” حبيبتي الجميلة عايدة رياض .. نهاركم سعيد ويومكم كله خير يا رب ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير إلا أن أحد المتابعين أساء إليهم في تعليق له كتب فيه : ” إتنين حيزبونات مالناش دعوة بيهم ” .

لترد دينا على هذا التعليق قائلة : ” وليه عامل فولو للحيزبون اللي مالكش دعوة بيهم ؟ مريض ؟ بتحب تدخل عند الناس تطلع عقدك ونقصك بالطريقة دي ؟ ” .

وتابعت : ” وطبعا الناس المحترمين مش بيردوا عليك .. اطلع برة الحساب وحاول تكون إنسان راقي تحترم نفسك وتحترم الناس عشان الناس تحترمك ” .