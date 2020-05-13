نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة الصحفي السعودي ” عثمان العمير ” أثناء وقوفهما أمام لوحة بورتريه لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة ” مارغريت تاتشر ” .

وأعربت شمس الكويتية عن حبها وإعجابها برئيسة الوزراء البريطانية وأنها تتمنى وجود إمرأة حديدية في منطقة الخليج .

فقالت : ” كل هالسنين ما طلعت إمرأة حديدية في الخليج ” .. ليرد عثمان العمير عليها قائلا : ” ميركل موجودة ” في إشارة منه إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .

ولكن علقت شمس الكويتية على ذلك قائلة : ” نبغي ميركل خليجية ” .

الأمر الذي أثار استفزاز واستياء المتابعين وجاءت تعليقات البعض منهم متهمين إياها بإهانة المرأة الخليجية والإستخفاف بإنجازاتها الكثيرة في مختلف المجالات .

فيما تغزل بها آخرون مشيرين الى أنها إمرأة فولاذية وتتسم بشخصية قوية وأنه لا يمكنها الإستخفاف بالصفات التي تمتلكها مثل الكثير من نساء الخليج .