إتهام ياسمين الخطيب بالسخرية من ” وفاء عامر ” .. وأيتن عامر ترد : ” المفروض كده إن ده إفيه “

أثارت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” الجدل عقب التغريدة التي كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” والتي ذكرت بها إسم الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” واعتبر البعض ذلك سخرية وإساءة إلى وفاء عامر .

حيث كتبت ياسمين الخطيب في تغريدتها التي جاءت للتعليق على إعلان النادي الأهلي المصري تعاقده رسميا مع محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا ” اللاعب الأسبق لنادي الزمالك قائلة : ” أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل .. لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء ” .

وتابعت : ” وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد .. أن يكن له وفاء كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف .. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر ” .

أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعه أعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء

وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاءا كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) December 13, 2019

وهو الأمر الذي أثار غضب الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” شقيقة الفنانة وفاء عامر والتي اتهمت ياسمين الخطيب بالسخرية من شقيقتها .. فردت في تغريدة لها قائلة : ” والمفروض كدة إن دة إفيه والناس تضحك وكده ؟ ” .

و المفروض كدة ان دة أفيه و الناس تضحك و كدة ؟؟!!! https://t.co/gnPl1pKqkD — Ayten Amer (@AYTENAMER) December 13, 2019

مما دفع ياسمين الخطيب إلى الرد والدفاع عن نفسها بإنها لم تكن تقصد الإساءة أو السخرية من وفاء عامر فكتبت : ” وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلا وروحا .. الألشة مقصورة على الاسم ولا يقصد بها أي إهانة ” .

وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلاً وروحاً.. الألشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أي إهانة. — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) December 13, 2019

ولكن هذا التبرير لم يقنع أيتن عامر التي عادت وردت عليها قائلة : ” مش مقبولة خالص عشان لو كانت ألشة لذيذة كنا هزرنا وضحكنا وكده بس للأسف هي مش كده خالص ” .