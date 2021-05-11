أعلنت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عن تحديد يوم 29 من شهر يونيو المقبل موعد أولى جلسات محاكمة المطرب ” حسن شاكوش ” .

فنشرت ريهام سعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا جاء فيها : ” جلسة محاكمة لحسن شاكوش يوم 29 يونيو 2021 أمام محكمة جنج بولاق الدكرور لاتهامة بالسب والقذف والإساءة لسمعة العائلات ” .

وتابعت : ” والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة علاوة على التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة .. وشكر خاص للمحامي الكبير شعبان سعيد المحامي بالنقض لسرعة اتخاذ الإجراءات ” .

وتعود تفاصيل الأزمة بين حسن شاكوش وريهام سعيد إلى تصريحات الأخيرة في برنامج شيخ الحارة والجريئة حول طلب المطرب مبلغ كبير مقابل إحياؤه لحفل أقامته لأولادها في الساحل الشمالي ودعته للغناء فيه .

ورد شاكوش على ذلك بإنه لم يستطع الغناء بسبب قرار النقابة بمنعه من الغناء حينها .. وأنه رأي في الحفل أشياء لا يستطيع ذكرها وأكد على أنه لم يتقاضى منها أي مبلغ مالي .. لتشتعل بين ذلك حربا كلامية بينهما .