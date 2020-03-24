إحالة فوز الفهد للنيابة بعد ترويجها لجهاز للكشف عن الإصابة بكورونا!

أحالت وزارة الصحة الكويتية الفاشينيستا فوز الفهد، إلى النيابة العامة بتهمة ترويجها لجهاز، غير مرخص من وزارة الصحة الكويتية، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

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وجاء هذا الإجراء بعد تهديد مباشر وجهه المحامي الكويتي بشار النصار لفوز بمقاضاتها بسبب الإعلان المشتت وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” حيث كتب: “بإذن الله بيوصلك الرد الكافي والوافي على مقطع اعلانك عن جهاز فحص كورونا الغير معتمد بوزارة الصحة، من بداية الأزمة وإحنا نوعي ونحارب هذا المرض وحضرتك جايه تسوين اعلان حق جهاز غير معتمد يصير خير”.

وأثار الإعلان عن الجهاز الغريب ضجة كبيرة بين متابعي فوز الأمر الذي اضطرها على حذفه بالكامل عن صفحاتها بالسوشيال ميديا، وقدمت اعتذارها مدعيةً بأنَّ الجهاز قد وصلها من شخص تثق به وأنه ما زال تحت التجربة من قبل بعض المختصين.