أصدرت قناة الحدث أمس الاحد، قرارًا بوقف برنامج المذيعة المصرية مي حلمي، بسبب الحلقة التي كان ضيفها نجم نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح بسبب ما رافق الحلقة الكثير من الجدل بعد انسحاب صالح، وأسلوب تعاملها معه.

وقد اصدرت القناة بيانا جاء في نصه: “بناء علي ما تم رصده من قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة مي حلمي وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي تقرر إحالة مي حلمي للتحقيق وإيقاف برنامج الحكم علي الشاشة لحين انتهاء التحقيق”.

وفي هذا الاطار، لم يخف الفنان محمد رشاد، طليق مي حلمي، شماتته بما حدث معها حيث ربط المتابعين ما نشره محمد رشاد على صفحته الرسمية، من مقطع فيديو له، وهو يغني أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان».

وظهر «رشاد» في الفيديو وهو جالس على المنضدة ويغني «أنا مش شمتان لكن من حقي أن أفرح إنك زعلان»، وأثار تفاعل كثير من متابعيه في التعليقات على الفيديو: «شغل تلقيح» «ربنا نجدك منها» «ياعم أنت كياد أوى ليه كده» «بتحبها وبتموت فيها كمان يا رشاد ومتابعها وهي بتحبك وبتغيظك ومتابعاك ارجعوا لبعض وارحمونا من الشماته اللهم لا شماته يا عم الحج».

يذكر ان مي حلمي أعلنت مغادرتها لبلدها مصر بعد ازمتها الاخيرة متوجهة لمدينة دبي حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه بالمطار وعلقت كاتبة: “باي باي”.