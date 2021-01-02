إجتمع كل من الفنان المصري ​عمرو دياب​ وطليقته ​زينة عاشور​ والممثلة المصرية ​دينا الشربيني​معاً على الإحتفال برأس السنة في دبي.

وفي الوقت الذي كان دياب يتواجد في دبي إحتفالاً بهذه المناسبة من خلال إحيائه لسهرة، كان لافتاً للمتابعين الفيديو الذي نشره عبر صفحته الخاصة وظهر فيه على أحد اليخوت الخاصة مهنئاً الجمهور بالعام الجديد، وأيضاً ظهور إبنته كنزي دياب برفقة شقيقيها عبدالله وجنا على متن يخت مشابه له، ونشر والدتها زينة عاشور عدة صور عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها الخاص كذلك من دبي.



اما من ناحيتها فكانت إحتفلت الشربيني بليلة رأس السنة في دبي أيضاً برفقة زميلتها الممثلة المصرية ​سلمى أبو ضيف​، والتي نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بدينا من أجواء الإحتفال.

كل هذه الأحداث جعلت المتابعين يتساءلون عن إن كان تواجد كل من دياب وعاشور وأولادهما في دبي للإحتفال برأس السنة صدفة أم أمراً مقصوداً، وهل إحتفال الشربيني بهذه المناسبة من دون دياب هو تأكيداً لإنفصالهما.

فيما طرح البعض الآخر سؤالاً عن إمكانية عودة دياب لأم أطفاله الثلاثة عاشور؟