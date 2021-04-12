تصدّر إحتفال الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ بولادة حفيدها الثاني “محمد”، من إبنتها الكبرى منى العتيبي، إهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت في صفحتها الخاصة مقطع فيديو ظهرت فيه تحمل حفيدها بعد ولادته مباشرة، وعلّقت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. رُزِقت بنتي منى بمحمد.. أسأل الله أن ينبته نباتًا حسناً ويجعله من مواليد السعادة”.

من جهتها، هنأت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​، إلهام” على ولادة حفيدها الثاني، وعلّقت: “مليار مبروك الهام يتربى بعزكم شفتي صبرتي والله ارزقج بالولد اللي تبينه الله يحفظه لكم ويجعله من الذريه الصالحه”

ويعتبر “محمد” ثاني أحفاد إلهام، وهو من إبنتها منى أيضاً، التي رزقت قبل عامين بطفلتها الأولى، والتي أطلقوا عليها إسم “إلهام”، نسبة إلى جدتها.





