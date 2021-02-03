قررت محكمة تمييز الجنح في الكويت إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة، ووقف نفاذ حكم حبسها، لحين صدور الحكم النهائي.

وكانت المحكمة رفضت في وقت سابق، طلب إخلاء سبيل النجادة، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي، وإساءتها إلى النيابة العامة، بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة حبس الفاشنيستا إلى 3 أشهر، بعد أن كانت قد حكمت محكمة الجنح بحبسها لمدة سنة.

وتعود قضية الفاشنيستا جمال النجادة الى تداول تسجيل صوتي لها تطاولت فيه على الأجهزة الأمنية التي حققت معها بتهمة “غسيل الأموال” التي طالت الكثير من مشاهير الكويت ومن بينهم الدكتورة خلود، فرح الهادي، فوز الفهد، نهى نبيل وغيرهم.

وكانت جمال بعد التحقيق معها بقضية غسيل الأموال قد أرسلت تسجيل صوتي لإحدى صديقاتها لتطلعها على تفاصيل التحقيق وعلقت بـ “يجعلهم يموتون وما يلقون أحد يغسلهم “!!، وتابعت جمال “تركتوا اللي باقوا المليارات وحاسبتونا احنا تاعون المليون” .

وقد علقت الفاشينيستا نهى نبيل بعد خبر اطلاق سراح جمال النجادة وكتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة “اللهم لك الحمد”.