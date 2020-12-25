حل الفنان إدوارد وعائلته ضيفاً في برنامج “معكم منى الشاذلي” وتميزت الحلقة بالعفوية والكشف عن موهبة ابنته وابنه في الغناء وتمتعهما بقدرات صوتية عالية.

وخلال اللقاء، كشف النجم المصري عن امتلاك ابنته ماريا وابنه مارك لموهبة الغناء، وشاركهم في أغنيودو طريفة عن المعاناة في فترة الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي. وقدمت كذلك الشابة أغنية باللغة الانكليزية بصوتها العذب

وتحدثت زوجة إدوارد عن حبها له وبأن أكثر الصفات التي جذبتها له، تحمله المسؤولية من صغره، وسبب تعرفها عليه هو زوج أختها، حيث يعتبر صديقه المقرب، وصادف أنها حضرت خطوبة إدوارد الأولى، قبل أن تتعرف عليه.

وأضافت: “بعد فترة من ترك خطيبته أصر زوج أختي أن أقابله، وأول مرة كنت أراه كان يغني، وهنا وقعت في غرامه، وعشان كدة لما قالي انه ناوي يرجع يغني قلت له بلاش أحسن مصر كلها تقع في غرامك”.











