أعلن الفنان ” إدوارد ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن دعمه ومساندته للمخرج ” محمد سامي ” في أزمته الحالية بعد قرار شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف التعامل معه بالإضافة إلى هجوم بعض الممثلين واتهامه بالإساءة لهم .

وتضمنت التغريدة صورة لإدوارد تجمعه بمحمد سامي كتب في تعليقه عليها : ” ادعم المخرج محمد سامي ضد حملة التشويه اللي يقوم بها بعض الزملاء وعلشان كده بقول شهاده حق في المخرج محمد سامي ” .

وتابع : ” انا اشتغلت معاه واتعاملت في الشغل معاه راجل بيحب شغله جدا وبيتعب كتير واتعامل معايا بكل احترام وحب وبيحب الممثل جدا ” .

وأضاف إدوارد في تغريدة أخرى : ” وبيطلع أحسن ما عنده وعشان محدش يقول عشان أنا بشتغل معاه الناس كلها عارفه إني بشتغل معاه ومع غيره ومش مستني شغل من حد .. الحمد لله أنا تاريخي في السينما والدراما كبير وبشتغل مع ناس كتير دي شهادة حق بس ولازم أقولها ” .

ادعم المخرج #محمد_سامي ضد حملة التشويه اللي يقوم بها بعض الزملاء وعلشان كده بقول شهاده حق في المخرج #محمد_سامي انا اشتغلت معاه واتعاملت في الشغل معاه راجل بحب شغله جدا وبيتعب كتير واتعامل معايا بكل احترام وحب وبيحب الممثل جدا pic.twitter.com/N5zvr0Nx7A — Edward (@EdwardFouad) May 17, 2021

وبيطلع احسن ما عنده وعشان محدش يقول عشان انا بشتغل معاه الناس كلها عارفه اني بشتغل معاه ومع غيره ومش مستني شغل من حد الحمدالله انا تاريخي في السينما والدراما كبير وبشتغل مع ناس كتير دي شهادة حق بس ولازم اقولها#ادعم_المخرج_محمد_سامي — Edward (@EdwardFouad) May 17, 2021