أجرى الفنان ” إدوارد ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” كشف من خلاله عن التجربة الأسوأ له في أعماله الفنية .

حيث أشار إدوارد إلى أن مسلسل ” فرصة تانية ” الذي شارك في بطولته مع الفنانة ” ياسمين صبري ” وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي من أسوأ التجارب التي قدمها في مسيرته .

وأرجع إدوارد السبب في ذلك إلى الفقر الموجود في السيناريو والذي كان واضحا .. وعلق على ذلك قائلا : ” من أسوأ التجارب اللي عملتها في حياتي هو فرصة تانية وأوعد الجمهور إني مش هكرر حاجة زي كده ومش هعمل حاجة بالمستوى ده تاني ” .

يذكر أن مسلسل فرصة تانية بطولة أحمد مجدي وإدوارد ونهال عنبر وأيتن عامر ومحمد دياب ومحمود البزاوي .. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل .