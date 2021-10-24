كشف الصحفي ” هاني عزب ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إستبعاد ” انتشال التميمي ” من منصبه كمدير لمهرجان الجونة السينمائي وتولي العالمي ” بيتر سكارليت ” بعد ترشيح الفنانة ” يسرا ” له لإدارة المهرجان .

فكتب هاني عزب في منشوره : ” الفنانة يسرا كلمة السر في رحيل انتشال التميمي ووجود بيتر سكارليت .. بعد الأزمة التي وقعت بين انتشال والفنانة يسرا قبل انطلاق المهرجان ورغم محاولات الصلح في المؤتمر الصحفي ولكن النفوس لم ترجع كما كانت من قبل ” .

وتابع : ” وقامت الفنانة الكبيرة بترشيح بيتر سكارليت خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي تحظي بها من قبل نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس .. بالفعل تواصلت يسرا مع العالمي بيتر سكارليت الذي يعد من أصدقائها المقربين وحضر إلى الجونة لمتابعة المهرجان عن قرب ” .

وأضاف : ” ثم عقد جلسات مع آل ساويرس قبل تحديد القرار الرسمي والنهائي فيما بعد .. ويتميز بيتر سكارليت بسيرة ذاتية هائلة وخبرة كبيرة في أشهر وأهم المهرجانات الدولية حيث تولى منصب المدير التنفيذي لمهرجان أبو ظبي السينمائي عدة سنوات ” .

واختتم هاني عزب حديثه قائلا : ” وأيضا تولي مهمة إدارة مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي لمدة 20 عامًا ومهرجان “مار ديل بلاتا” السينمائي في الأرجنتين وهو المهرجان السينمائي الوحيد والأكبر في أمريكا اللاتينية وغيرها من الخبرات العظيمة اللي كونها على مدار سنوات عمله ” .