أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بسحب تصريح الدخول الذي كانت قد منحته للفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” .

وجاء هذا القرار وفقا لما قاله ” آفي ديختر ” عضو الكنيست من حزب الليكود بعد اكتشاف مقاطع فيديو يدعو من خلالها محمد عساف إلى النضال ضد إسرائيل .

وأشار عضو الكنيست في تصريحات له نقلتها صحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية إلى أن عساف سيمنع من المرور من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل .

وتابع : ” على الرغم من أن إسرائيل لا تستطيع منع عساف من دخول الضفة الغربية لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية إلا أن الدولة تعمل مع وكالة أونروا لوقف أنشطته في الوكالة الدولية ” .

وكشفت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد عدة أشهر من قيام ” مركز بادين ” لدراسات الشرق الأوسط بالبحث حول أنشطة محمد عساف وفضحها .

وقالت صحيفة معاريف : ” كجزء من عمله كشف بادين عن مقاطع فيديو يظهر فيها عساف وهو يشجع على النشاط الإرهابي ويمتدح الشهداء ويدعو إلى الكفاح المسلح في دولة إسرائيل ” .

يذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف كان قد حصل على هذا التصريح بصفته سفير الشباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا ” .