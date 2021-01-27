نشر الفنان المصري ” إسلام إبراهيم ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن مهنته قبل دخول عالم التمثيل والتي استغلها في تقديم نصيحة للأمهات .

فكتب في منشوره قائلا : ” معلش أنا حابب اتكلم في حاجة غيظاني بعيدا عن الفن تماما بما إني كنت في يوم من الأيام أخصائي تخاطب وتعديل سلوك للأطفال وشغلي كله كان مع الأطفال وبردو ده رأيي الشخصي المتواضع ” .

وتابع إسلام إبراهيم : ” هو لما حضرتك تبقي خارجة شارية المول كله وفي إيدك خماستشر كيس وبأكد إنه المول مش السوبر ماركت وطلبات البيت وواقفة ذالة العيل قدام بتاع الكاندي وبتقوليله هنشتري حاجة واحدة بس والطفل يا قلب أمه واقف في عينه حسرة وحيرة ومش عارف يعمل إيه وهو واقف قدام كل الإغراءات والألوانات دي ” .

وأضاف : ” حضرتك كده متخيلة إنك تربوية .. لو هتلزمي الطفل إنه يشتري حاجة واحدة بس يبقي لازم إنتي كمان تشتري حاجة واحدة بس .. الطفل حضرتك أذكي مني ومنك وذاكرته البصرية أعلي مني ومنك عينه دي عبارة عن كاميرا بتخزن كل حاجة عينه شايفة الأكياس في إيدك وودنه بتسمع العكس ” .

واستكمل : ” للأسف بشوف المنظر ده في كل خروجة وبقي بيتكرر كتير جدا .. أكيد تربويا لازم نعلم الطفل يبقي عنده قناعة ورضا وإن مش كل حاجة بنشوفها نقدر نجيبها بس لازم نبدأ بنفسنا الأول نفسي نبطل نبقي حافظين مش فاهمين ” .

واختتم إسلام إبراهيم حديثه ساخرا من صورته التي أرفقها بالمنشور وهو على هيئة طفل فقال : ” طبعا لو الطفل اللي في الصورة ده محدش يجيبلوا حاجة اصلا ” .