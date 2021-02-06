كشفت الفنان المصري أحمد العوضي، عن تعرض للإصابة في يده أثناء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “اللي مالوش كبير” مع ياسمين عبد العزيز.

وعبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك نشر العوضي صورة ليده بعد إصابتها وعلق عليها كاتباً: “8 غرز.. الحمد لله المهم أنكم هتشوفو أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير”.

مسلسل “اللي مالوش كبير” يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لأول مرة بعد زواجهما، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وبطولة خالد الصاوى ودينا فؤاد وإيمان السيد وإنتاج سينرجى.

وكان أحمد العوضي تحدث عن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز في المسلسل، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي إنه يتعامل مع زوجته أثناء التصوير على أنها نجمة محترفة وفصل علاقتهما الزوجية، عن موقع التصوير لكن في المنزل يعودان الزوجين مرة أخرى.