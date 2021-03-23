أعلنت الفنانة ” هنادي مهنا ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن إصابتها بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجرتها .

فكتبت هنادي مهنا في منشورها قائلة : ” كورونا إيجابي الحمد لله .. وضع الحجر الصحي قيد التشغيل ” .

وخرج والد هنادي مهنا الموسيقار ” هاني مهنا ” بتصريحات صحفية له أشار فيها إلى إصابة زوج إبنته الفنان ” أحمد خالد صالح ” أيضا بالفيروس .

وأضاف أن أحمد وهنادي يتواجدان حاليًا في المنزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا حيث يخضعان للعزل المنزلي ولكن حالتهما الصحية مستقرة وطلب الدعاء بالشفاء العاجل لهما .

وتحدث هاني مهنا عن إبنته فقال أنها قد أصيبت بالفيروس منذ 4 أيام وتلتزم منزلها وتتابع البروتوكول العلاجي .. فقال : ” الحمد لله حالتها مستقرة وهي تلتزم البرتوكول العلاجي داخل منزلها .. وآخر مقابلة بيننا كانت من 4 أيام ولكن لم يحدث اختلاط بيننا ولم أصب بالفيروس ” .