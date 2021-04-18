تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني بعد وقوعها ضحية برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه رامز جلال، وسط ردود فعل واسعة، واستحضار اسم الفنان عمرو دياب بتعليقات عديدة.

وبدأ رامز المقلب بمقدمة كوميدية لدينا الشربيني، وقال من ضمن كلماته في البرنامج “مكسورة الجناح” وغيرها من المصطلحات الكوميدية، ولم يذكر رامز جلال اسم عمرو دياب بل ذكر الانفصال أكثر من مرة، ولمح به عندما علق على فقدها جزءا كبيرا من وزنها.

وسخر رامز جلال، من دينا الشربيني، حينما دخلت إحدى الألعاب الخاصة بمقلب “رامز عقله طار”، فحين دخلت الفقاعة الهوائية قالت “يا مامي، أنا هقعد بقى”.

ورد رامز جلال ساخرًا: “تقعدي إيه هو إنتي داخلة الليفنج”، كما سخر رامز من كثرة الإكسسوارات التي كانت ترتديها دينا الشربيني: “هو أنت فاتحة فاترينة”.

وبدأت دينا الشربيني اللعب في كثير من الألعاب الموجودة في الملاهي لكنها انسحبت من لعبة “النيشان” بعدما قام رامز بضربها في قدمها، وبعدها لعبت اللعبة الأخيرة في البرنامج وركبت الكبسولة، وبعدها قامت بالقفز في المياه.

وسيطرت حالة من الرعب الشديد على الفنانة دينا الشربيني، وظلت تصرخ بصوت عالٍ “لا لا لا .. يا رب .. يا رب .. يا رب”.

فيما فتح رامز، أنبوبة الإطفاء في وجهها، الأمر الذي جعلها تصرخ بقوة أكثر، وقاموا بإرغامها على القفز من على اللعبة في حمام السباحة، وسقط بعدها رامز جلال، واتجه إليها وقال “حصل خير، وكشف عن هويته، فيما قامت بالاعتداء عليه قائلة “لا .. طب تعالى بقى”.