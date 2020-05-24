أصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى احد مستشفيات العزل.

وبحسب موقع “اليوم السابع” فقد أكدت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي إصابة والدتها بالفيروس وقالت إنها فوجئت فجرا بإرتفاع شديد فى درجة حرارتها التي تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

وأضافت أميرة باكية: “أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها”، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى متماسكة ولديها ثقة كبيرة فى الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

ارجوكم ادعوا لامي ياررررررررررررررررب Posted by Amira Mokhtar on Saturday, May 23, 2020

ووجهت ابنة رجاء الجداوي الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الإهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: “وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا”. يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربينى.