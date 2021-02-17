كشف الإعلامي المصري خيري رمضان، خلال برنامجه حديث القاهرة، عن إصابة مواطنته الإعلامية رضوى الشربيني مع عائلتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار رمضان إلى أن رضوى الشربيني كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ الأمس برفقة أسرتها وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف: “هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها الأكسجين منخفض جدا ونقلتها إلى المستشفى في العناية المركزة، ورضوى تعبانة جدا، فنتمنى لها الشفاء ولأسرتها” وطالب بالدعاء للإعامية رضوى الشربيني لكي تتماثل للشفاء العاجل.

وبدأت رضوى الشربيني العزل هي وأسرتها ولكن الأزمة زادت بعد أن اكتشفت إصابة والدتها بفيروس كورونا وشقيقتها وهو ما تسبب في تدهور حالتها النفسية.

و كانت الإعلامية رضوى الشربينى، قد أطلت خلال الأيام الماضية على جمهورها بعدة جلسات تصوير، بعدما حصلت على أجازة من برنامجها. ووجهت رضوى الشربيني تهنئة التهنئة بمناسبة يوم الحب لغير المرتبطين فقط، مؤكدة أن اليوم بمثابة احتفال بيوم الاستقلال، ما دفع عدد كبير للتعليق على تغريدتها مطالبا إياها بعدم نشر صورتها بالفستان الأحمر، طالما أنها لا تؤمن بالحب.

الى كل السناجل حول العالم…عيد استقلال سعيد — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 13, 2021