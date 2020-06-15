كشفت الفنانة المصرية ” داليا البحيري ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابة زوجها رجل الأعمال ” حسن سامي ” بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت داليا البحيري قائلة : ” أنا هبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب لأن أنا عارفة ومتأكدة إن إحنا عملنا اللي علينا وزيادة حافظنا وقعدنا في البيت وعقمنا وطهرنا وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسح .. وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى ” .

وتابعت : ” حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس وربنا يشفيه ويعافيه يا رب .. إحنا كلنا عملنا مسحات أنا والأولاد واللي بيساعدونا في البيت عشان نطمن لأننا كنا مخالطين لحسن وبإذن الله نعرف النتيجة بكرا بالليل وربنا يجيب العواقب سليمة يارب ” .

وأضافت : ” أنا بقول الكلام ده ليه عشان أي حد لازم يعمل كده لازم يقول وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا ويطمنوا على نفسهم لأن دي أمانة .. والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها .. بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا وآسفة إن إحنا مش لاحقين نرد عشان متكركبين وبنشوف هنعمل إيه ” .

واختتمت داليا البحيري منشورها وقالت : ” دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل ودعواتكم لينا إننا نكون بخير .. ألف شكر وربنا يسلمكم جميعا ويحفظكم من كل شر ” .

كما نشر زوج داليا البحيري منشورا له عبر حسابه على فيس بوك أعلن فيه إصابته بالفيروس فقال : ” نتيجة التحليل إيجابي كورونا .. الحمد لله على كل شيء حالتي كويسة جدا .. دعواتكم ماكونش نقلت العدوى لمراتي والولاد وأهم حاجة أسألكم الدعاء ” .

وتابع حسن سامي : ” أرجوكم بلاش اتصال أنا كتبت البوست عشان أي حد تعامل معايا أو أي حد من القريبين مني يعرف مش أكتر ” .