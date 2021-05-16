أعلن المخرج ” عمرو سلامة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن تعرض الفنانة الفلسطينية ” ميساء عبد الهادي ” لإطلاق النار عليها وإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي يوم أمس السبت .

وذلك خلال مشاركتها في مظاهرة إحتجاجية على تهجير الفلسطينيين من منازلهم عقب الاعتداءات التي شهدها حي أهل الشيخ جراح في القدس .

فكتب عمرو سلامة في تغريدته : ” الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية تم إطلاق النار عليها من الشرطة الاسرائيلية ” .

وتابع : ” وإصابتها عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح ” .

يذكر أن الفنانة ميساء عبد الهادي من مدينة الناصرة وتبلغ من العمر 36 عاما .. وكانت قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي 2011 على دورها السينمائي الأول ليلى في فيلم ” حبيبي راسك خربان ” .