أعلنت الفنانة الشابة راندا عبد السلام عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة عبر خاصية ستوري .

إصابة راندا عبد السلام

أعلنت راندا عبد السلام عن إصابتها بحرق من الدرجة الأولى فى أحد ساقيها ويديها، وتفاعل جمهورها ومتابعيها مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها الشفاء العاجل.

شاركت راندا عبد السلام مؤخرا في مسلسل حكاية ما تيجي نشوف، ودخلت الحكاية دخول الى قائمة الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it، واحتلت الحكاية المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الاعلى مشاهدة في مصر.

من هي راندا عبد السلام؟

راند عبد السلام تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة حاليًا، من مواليد 25 فبراير عام 1988 بمدينة القاهرة مصر وعمرها الحالي هو 35 عامًا، خريجة المعهد الفنون المسرحية وبجانب الفن تمارس عدة نشاطات ورياضات أخري أبرزهم السباحة.

وتخرجت راندا عبد السلام في المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت أثناء فترة دراستها بالمعهد فى الكثير من العروض المسرحية المختلفة ومثلها الأعلى بالتمثيل هي الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

واستطاعت راندا أن تجذب إليها أنظار الجمهور مؤخرًا من خلال طلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وحديثها عن ضرورة أداء الأدوار التمثيلية بإتقان بعيدًا عن إعتمادها على مظهرها، وهو ما كشفت عنه كثيرًا وأكدت فى أكثر من برنامج أنها تأخذ الكثير من الكورسات التأهيلية داخل معهد الفنون المسرحية أو خارجه.

أحدث أعمال راندا عبد السلام

وكانت آخر أعمال الفنانة راندا عبد السلام مسلسل “متيجي نشوف” الذي يعرض حاليا على الفضائيات المصرية.

وشهدت حكاية ما تيجي نشوف أحداث مشوقة عقب اكتشاف هنا شيحة الخيانة زوجها مع صديقة عمرها وتحدث بينهما مواجهة صادمة تقلب الأحداث رأسا على عقب خاصة مع توتر العلاقة بين الأصدقاء الخمسة.

وتعد حكاية ما تيجي نشوف هي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، حيث عرضت الحكاية الأولى بعنوان “ألفريدو” بطولة أحمد فهمى وإلهام شاهين، والتي تطرقت لمرضى الزهايمر، وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور وتصدرت الحلقة الأخيرة محركات البحث المختلفة.

تفاصيل ما تيجي نشوف

حكاية “ما تيجي نشوف” مكونة من 10 حلقات، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن مسلسل “55 مشكلة حب” مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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