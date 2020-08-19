أعلن ” جاسم المنيع ” نجل الفنان الكويتي ” محمد المنيع ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد .

فكتب في تغريدته قائلا : ” اللهم إن هذا الفيروس جاء إلينا بقدر منك فاصرفه عن عبدك محمد المنيع وارحمه برحمة منك يارب العالمين ” .

وتابع : ” دعواتكم لوالد الجميع إصابته في كورونا الله يشفيه ويحفظه ويحميه ويطول عمره يارب ” .

وأضاف جاسم المنيع : ” الله يعديك منها يا تاج راسي وانت قدها يا نوخذة إن شاء الله ترجع سالم غانم ويحفظك ربي فى عينه اللي ما تنام سبحانه ” .

وتفاعل المتابعون على التغريدة بشكل كبير الذين انهالت تعليقاتهم بالدعوات بالشفاء العاجل للفنان محمد المنيع .