كشف الفنان المصري ” كريم قاسم ” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية وخضوعه للعزل المنزلي عقب إكتشافه للأمر .

وقال كريم قاسم في تصريحات صحفية له بإنه يتعافى بشكل تدريجي ويطبق تعليمات الطبيب المعالج بدقة شديدة .

وعن ما تردد حول أن السبب من إصابته بالفيروس هو حضوره الحفل الذي أقامه رجل الأعمال المصري ” محمد حلاوة ” زوج الفنانة ” ريهام حجاج ” بمناسبة نجاح مسلسل ” لما كنا صغيرين ” الذي عرض في رمضان الماضي .

نفى كريم قاسم هذا الأمر مؤكدا إنه لم يغادر القاهرة منذ شهر كامل قائلا : ” بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلا ” .

كما أكدت ” مروة الصاوي ” مديرة أعماله في تصريحات صحفية لها على أن إصابة كريم بفيروس كورونا ليس لها أي علاقة بحفل الجونة مشيرة إلى أنه سوف ينشر فيديو على السوشيال ميديا ليحكي قصته مع المرض .