كشف الناقد السينمائي الفني ” مجدي الطيب ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تدهور الحالة الصحية للفنان ” فايق عزب ” إثر إصابته بفيروس نادر يسمى ” مارسا ” ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى العجوزة لتلقي العلاج .

فكتب مجدي الطيب الذي يتواجد بنفس المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا عقب مشاركته في لجنة تحكيم مهرجان الجونة في منشوره قائلا : ” يعيشون بيننا فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ماقدموه لنا .. فايق عزب الجميل وأنا في غرفة العناية التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة أحد مستفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس الكورونا ” .

وتابع : ” فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني وبسؤالي عما إذ كان مصاباً بالكورونا علمت في مفاجأة لم تخطر لي على بال أنه مصاب بمرض اسمه ” مارسا ” .. وبتحققي من هذا المرض الغريب علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية ” .

وأضاف : ” ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها وهو مرض انتشر عام 2007 وتسبب في وفاة 11 ألف شخص وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا ” .

واختتم مجدي الطيب منشوره وقال : “كما نرى فإن طرق الوقاية من مرض مارسا تتشابه تقريباً مع طرق الوقاية من مرض الفيروس التاجي كورونا .. شفاك الله وعافاك فناننا القدير لتعود وتجلجل بصوتك المميز وأدائك التمثيلي العملاق ” .