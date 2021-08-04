أصيب الفنان ” مصطفى كامل ” وأسرته وهم والدته وزوجته وإبنته بفيروس كورونا المستجد الذي يتواجد حاليا في مستشفى العجوزة بأوامر من الطبيب المعالج له .

وتداولت بعض الصفحات والمواقع أخبارا حول تواجد إبنة مصطفى كامل أيضا بنفس المستشفى نظرا لمعاناتها من وضع صحي خطير .

وخرج الفنان مصطفى كامل في تصريحات صحفية له لكشف حقيقة الأمر نافيا ما تم تداوله وأكد على أن إبنته تعاني فقط من أعراض الإصابة بشكل طبيعي ومن تعب في المعدة وأن حالتها مستقرة .

وأضاف أنه يعاني من أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم منذ 4 أيام وأن والدته وزوجته تعانيان من نفس الأعراض .