كشف الإعلامي المصري محمود سعد عن إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بفيروس كورونا مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة لكنها تخضع للعلاج لحين التعافي من الفيروس إذ كان من المفترض أن يلتقي بها لكنها أبلغته بإصابتها بالفيروس.

وقال سعد خلال حلقة برنامجه «باب الخلق» على قناة النهار أنه اتصل هاتفيا بزميله الإعلامي وائل الإبراشي الذي يخضع للعلاج من مضاعفات كورونا منذ أشهر وقال :«الفيروس مش سهل ..خلوا بالكم..وائل خف من الفيروس بس لسه بيعالج في آثاره وصوته تعبان ورد على مرة واحدة».

ولفت محمود سعد إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس المعروفة باسم «دلتا» بدأت تثير الذعر في أوروبا ومخاوف جديدة تتصاعد بسبب انتشارها ودعا سعد الجمهور إلى توخي الحذر لعدم الإصابة وانتشارها في مصر.