خضع الفنان محمد العمروسي لجراحة عاجلة في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

محمد العمروسي يتعرض لأزمة قلبية

وكشفت الصفحة الشخصية لمحمد العمروسي على إنستجرام” عن طبيعة الازمة التي أصيب بها قائلة: “بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب ونطمئن جمهوره على صحته طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم”.

أول تعليق لخطيبته مي فاروق

ونشرت الفنانة مي فاروق خطيبه محمد العمروسي، صورا من داخل غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام، وعلقت: “الحمد لله اللي لطف ودبر وقدر ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير ياحبيبي”.

وأضافت: “تجربة صعبة عليا وخضة شديدة لكن لطفه دائما بيسبق، حمد الله على سلامتك يارب ما أشوف فيك أي شر ويبعد عنك كل سوء وكل عين وكل حقد.. أزمه وعدت ياحبيبي ونرجع أحسن وأقوى.. ربنا يخليك لحبايبك وليا وما تشوف أي مكروه.. ربنا فعلا قبل ما يبلي بيدبر”.

خطوبة محمد العمروسي

يذكر أن المطربة مي فاروق احتفلت بخطوبتها من الفنان محمد العمروسي يوم 7 يناير الماضي في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة واللافت أنه اختار خلفية موسيقية للمطري محمود العسيلي بأغنية “إحساسك إيه”.

وشارك محمد العمروسي مع عدد من أصدقائه والجهة المشرفة على تنظيم الحفل صورا رومانسية له برفقة مي فاروق، أظهرت لحظات تبادل دبل الخطوبة، وتقطيع التورتة في أجواء مبهجة.

أول تعليق من مي فاروق بعد إعلان خطوبتها

وتقدمت الفنانة مي فاروق بالشكر الكبير لكل من قدم لها التهنئة بمناسبة خطبتها من الفنان محمد العمروسي، موجهة تحية المحبة والاحترام لهم جميعاً وخصوصاً في ظل التهاني الكثيفة التي تلقتها من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

مي فاروق: شكراً من قلبي لكل تهنئة وصلتني

ونشرت مي فاروق صورة تجمعها بخطيبها محمد العمروسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس” (تويتر سابقاً) وتقدمت بالشكر لكل من هنأها بخطبتها وقالت في تعليقها: “شكراً من كل قلبي لكل تهنئة وصلتلي على خطوبتنا شكراً لحبكم واحترامكم وتقديركم دائماً فرحتكم بينا كبيرة عندي مفرحاني.. دعواتكم لنا بالخير والتوفيق في حياتنا وأن يكون لنا الخير في بعض ويتمم لنا بالخير ربنا يفرح كل الناس ويسعدهم.. بحبكم جدااااااا “.

محمد العمروسي في دراما رمضان 2024

يذكر أن محمد العمروسي يشارك في رمضان 2024 الحالي بمسلسل “المعلم”، من بطولة مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمود الليثي، هاجر أحمد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، طارق النهري.

كما يشارك في الجزء الرابع من مسلسل “المداح- أسطورة العودة”، بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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