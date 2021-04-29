كشف الفنان السعودي ” فايز المالكي ” عن إصابة المخرج ” عبد الخالق الغانم ” مخرج مسلسل ” طاش ما طاش ” الشهير بسرطان البروستاتا .

فكتب فايز المالكي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كاشفا عن صعوبة الوضع الصحي للغانم فقال : ” المخرج السعودي عبد الخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب طاش ماطاش يصارع اليوم مرض ” سرطان البروستات ” ” .

وتابع : ” وهو في وضع صعب .. قبل قليل كلمته اسألكم بالله لا تحرمونه من دعاكم .. أمير الثقافة بدر السعود أملنا في الله ثم فيك كبير ” .

المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش – يصارع اليوم مرض "سرطان البروستات" وهو في وضع صعب..

قبل قليل كلمته اسالكم بالله لا تحرمونه من دعاكم امير الثقافه@BadrFAlSaud

املنا في الله ثم فيك كبير pic.twitter.com/UQSCoz8FoL — فايز المالكي (@fayez_malki) April 29, 2021

وضجت حسابات عدد من فناني السعودية بالدعوات لشفاء عبد الخالق الغانم والمناشدات بسرعة تدخل المسئولين لعلاجه وجاء من بينهم المخرج السعودي ” عامر الحمود ” .

الذي نشر صورة للمخرج عبد الخالق الغانم ظهر فيها وهو جالسا على كرسي متحرك وناشد من خلالها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار ” تركي آل الشيخ” بالتدخل لعلاجه .

وعلق عليها الحمود قائلا : ” صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ تركي آل الشيخ ” زميلي وأخي المخرج المبدع عبد الخالق الغانم والذي شاركني في إخراج طاش ما طاش هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه .. الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه ” .

صاحب الايادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ @Turki_alalshikh زميلي وأخي المخرج المبدع #عبدالخالق_الغانم والذي شاركني في اخراج #طاش_ما_طاش هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وان تكون انت السبب بعد الله سبحانه في شفائه …. pic.twitter.com/JVN193nH7I — المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) April 29, 2021