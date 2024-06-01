كشف الفنان المصري مصطفى قمر، تطورات الحالة الصحية لابنه تيام بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستشفى.

وقال “قمر” في بيان صحفي، إن نجله تيام مصطفى قمر تعرض لنزلة شعبية حادة، ونقل إلى المستشفى وتم إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية له للإطمئنان على حالته.

تيام مصطفى قمر في المستشفى

وأضاف مصطفى قمر، أن “تيام” عاد لمنزله وحالته الصحية مستقرة .

آخر أعمال تيام مصطفى قمر

يذكر أن، آخر أعمال تيام مصطفى قمر، فيلم “أولاد حريم كريم”.

فيلم “اولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالاًَ لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدَا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يذكر أنّ فيلم “حريم كريم” عُرض عام 2005، تدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

تيام مصطفى قمر

هو ممثل مصري. وهو ابن المغني مصطفى قمر. كان أول ظهور له عندما كان صغيراً في فيلم (قلب جرئ) مع والده، بينما كان ظهوره الثاني مع والده أيضاً في فيلم (بحبك و أنا كمان)، اختفى بعد ذلك سنوات وعاد للظهور في عام 2016 في مسلسلي (أبو البنات) و(ليالي الحلمية الجزء السادس).

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