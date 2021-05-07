أصيب الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، أثناء تصوير مسلسل “اللى ما لوش كبير” الذى يعرض حالياً ضمن سباق دراما رمضان الحالي،.

وأكد الفنان أحمد العوضى لموقع”اليوم السابع” المصري، أنهما اكتشفا الإصابة بالفيروس منذ أيام، ليقوما على الفور بإجراءات العزل المنزلى.

وبخصوص الحالة الصحية لهما أكد العوضى أنهما بصحة جيدة، نافياً في الوقت ذاته تأثير إصابتهما بكورونا على تصوير المسلسل، وذلك لأنهما انتهيا من العمل بالفعل قبل الإصابة بفيروس كورونا.

ويخوض الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى أول بطولة مشتركة لهما حالياً بمسلسل “اللى مالوش كبير” والذى يحققان به نجاحاً كبيراً ضمن سباق دراما رمضان بشخصيتى غزل وسيف الخديوى،