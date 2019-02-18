إطلاق أولى حلقات برنامج حلا الترك الواقعي.. سخرية وانتقادات من إطلالتها و أداءها التمثيلي السيء

تلقت النجمة البحرينية حلا الترك بعض الانتقادات تزامناً مع عرض الحلقة الأولى من برنامجها الجديد “حلا” الذي ينتمي لنوعية برامج تليفزيون الواقع، حيث اتهمها البعض بفبركة المواقف التي تضمنتها الحلقة كما سخروا من إطلالتها ووالدتها منى السابر على الشاشة، مؤكدين أن أداءهما التمثيلي سيء للغاية.



وظهرت حلا الترك في إحدى اللقطات وهي ترفض الاستيقاظ من النوم للذهاب للمدرسة، حيث استعرض الفيديو كيف تعاني والدتها في إيقاظها وتجهيزها، كما ألقى الفيديو الضوء على خبر سفرها إلى أمريكا لتصوير فيديو كليب جديد، إذ عارضت والدتها الأمر في البداية لأنه يتزامن مع موعد اختباراتها وطلبت من ابنتها التركيز في المذاكرة.

من جهة ثانية، تحدثت النجمة البحرينية الصاعدة بشجن واضح عن والدها، حيث أكدت أنه بطلها وأنه علمها الكثير وله فضل كبير عليها، مؤكدة أنها تحبه للأبد، إلا أنها تجاهلت تماماً الحديث عن أختها غزل وعن زوجة والدتها الفنانة المغربية دنيا بطمة.

فقد أكدت حلا الترك أن العائلة بالنسبة لها هي أبوها وشقيقاها عبدالله ومحمد، بالإضافة إلى والدتها وجدتها التي تعيش برفقتهما، حيث تجنبت تماماً إلقاء الضوء على ما تمثله أختها الرضيعة غزل في حياتها، واكتفت فقط بالتعبير عن حبها لشقيقيها محمد وعبدالله، مؤكدة أنهما لن يظهرا كثيراً على الشاشة في برنامجها بسبب خجلهما ورفضهما لهذا الأمر، وذلك على الرغم من حبهما الشديد لشقيقتهما.