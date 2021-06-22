نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وأرفقته بالعليق قائلة: “ماشاء الله البلدي يوكل خمسه امواه.. برقص علي أغنية المطربة امنية”.

وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو بإطلالة جذابة وأنيقه، مرتدية فستانا باللون الأسود، وقدمت وصلة رقص داخل منزلها وحازت بهذا المقطع علي إعجاب متابعيها. وتفاعلوا معها في التعليقات بشكلٍ كبير، متسائلين حول تمثلها الشفاء وعودتها إلي الساحة الفنّية قريبًا.

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في سياقٍ آخر، نشرت فيفي عبده، مقطع فيديو آخر لها من أمام منزلها ظهرت فيه وهي تقدم وصلة رقص على أنغام أغنية سلامات يا هوى لياسمين نيازي، وعلّقت فيفي على الفيديو بقولها: “اسكيوزمي أنتو فين أنا أهو”. وتبايت ردود الأفعال علي هذا المقطع بين الهجوم والإعجاب.

وكانت الفنانة فيفي عبده، تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلّقت فيفي عبده: “أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية “مسلسل مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

“مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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