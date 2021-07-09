نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورة جديدة بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وذلك على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي مرتدية تيشرت باللون الكشمير وجيب بيضاء مليئة بالورود، وزوجها مرتدي قميص أبيض مفتوح ومعلق به نظارة شمسية، وكانت الصورة على متن أحد القوارب في البحر، والخلفية مليئة بالأشجار، والسحاب الأبيض الناصع.

واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على الميكاب الخفيف والإكسسوارات البسيطة، والشعر المنسدل على كتفيها.

واكتفت ياسمين بالتعليق على الصورة بإيموجي قلب احمر فيها علق أبو هشيمة كاتبا “أحبك”.

وكانت ياسمين صبري قد نشرت صورة مشابهة لها مع زوجها في مايو الماضي ظهرا فيها وسط البحر ايضا على متن يخت.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.