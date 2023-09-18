قبل أيام، ظهرت الفنانة عفاف راضي، في كواليس حفل غنائي بـ السعودية تحت عنوان ليلة من زمن الفن الجميل، وشاركها الحفل كل من ميادة الحناوي ومحمد ثروت.

عفاف راضي في كواليس حفلها الأخير

وظهرت عفاف، أثناء استقبالها فى مطار جدة بملامح صادمة، حيث ظهر عليها ملامح تقدمها فى السن، مما كعل عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا يدعوا لها بدوام الصحة.

تفاصيل حفل ليلة من من الفن الجميل

أشعلت المطربة الكبيرة عفاف راضي مسرح بنش مارك بحفل ليلة الزمن الجميل المُقام ضمن فعاليات صيف جدة 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت عفاف راضي كوكبة من أجمل أغنياتها أبرزها أبعد يا حب، وهوا يا هوا، يمكن على بالي وغيرها الكثير.

حرصت مجموعة كبيرة من الجمهور على التوافد على مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لحضور حفل “ليلة من الزمن الجميل”.

وشارك في الحفل عدد من النجوم وهم: ميادة الحناوي، وعفاف راضي، ومحمد ثروت، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

أسعار تذاكر حفل ليلة من الزمن الجميل

وتراوحت أسعار حفل ليلة من الزمن الجميل، والذى يشارك فيها كل من الفنانين عفاف راضي، ميادة الحناوي ومحمد ثروت، بعدة فئات منها الفئة الأولى VVIP: 950.00 ريال سعودي، الفئة الثانية VIP: 750.00 ريال سعودي، أما الفئة الثالثة A2: 450.00 ريال سعودي ، إلى أن وصلت أخر فئة C6: 150.00 ريال سعودي.

مشوار عفاف راضي

وٌلدت عفاف راضي في 12 مايو 1954، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للكونسرفتوار قسم الغناء الأوبرالي بتقدير امتياز، ثم درجه الماجستير في الفنون ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتشغل عفاف راضي حاليًا منصب أستاذ مساعد بأكاديمية الفنون وعضو لجنة الاستماع الموحدة بالإذاعة والتليفزيون، هي حاصلة على تكريمات من مختلف الدول العربية.

أحبت عفاف راضي الغناء منذ الطفولة بسبب نشأتها وسط أسرة فنية، لاسيما وأن عمها هو المخرج الكبير السيد راضي.

في أواخر الستينيات انضمت إلى برنامج يخص الأطفال، وتعلمت في الكونسرفتوار، وأتقنت العزف على البيانو وعمرها 10 سنوات.

وعندما اقتحمت مرحلة الصبا والنضج، نالت درجة البكالوريوس بامتياز، ثم حصلت من أكاديمية الفنون بمصر على الماجستير والدكتوراه في الموسيقى.

اهتمت عفاف راضي بالغناء بشكل أكبر من التمثيل، أبدعت وأبهرت الجميع بصوتها العذب، وقدمت عبر مسيرتها الفنية الرائعة كل ألوان الغناء، وطني، وعاطفي، وديني، وشعبي، كما قدّمت أعمالاً خفيفة الظل للأطفال، ولم تتوقف عند هذا الحد، حيث خاضت تجربة التمثيل في السينما وعلى خشبة المسرح.

أعمال عفاف راضي

قدّمت عفاف راضي أكثر من 200 أغنية، وبسبب ذكائها في اختيار الكلمات والألحان تركت بصمة خالدة ومن أشهر هذه الأغنيات “ردوا السلام، هوا يا هوا، تساهيل، والنبي ده حرام، يهديك يرضيك، لمين يا قمر، شبيك لبيك، حاسب وانت ماشي، مصر هي أمي، سهر الحبايب، حادي بادي، سوسة كف عروسة”.

وفي مجال التمثيل قدّمت للسينما فيلماً واحداً هو “مولد يا دنيا” عام 1976، وشاركها البطولة الفنان عبدالمنعم مدبولي، ولبلبة، وسعيد صالح، وحقق هذا الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه، واستمر في دور العرض السينمائي 30 أسبوعاً.

أما على خشبة المسرح، فقد قدّمت 5 عروض فقط هي: “ياسين ولدي، دنيا البيانولا، آه يا غجر، أراجوز للبيع، الشخص”.

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