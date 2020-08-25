تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” أثارت حالة من الجدل والسخرية بين المتابعين .

حيث ظهرت دنيا بطمة في الصور وهي مرتدية شوت قصير باللون الأسود وتي شيرت واسع وطويل باللون البنفسجي .

ولكن في إحدى الصور ظهرت وهي تتكيء على رف عال مما تسبب بالكشف عن بطنها ومؤخرتها بشكل واضح والذين بدوا بشكل منتفخ .

الأمر الذي أثار السخرية بين رواد السوشيال ميديا متسائلين حول سبب هذا الانتفاخ الغريب على حد وصفهم ولماذا بدت بهذا الشكل على الرغم من أن يديها ظهرتا نحيفتين بالنسبة لجسمها .

فجاءت التعليقات مثل : ” منحفة إيدها عبر الفوتوشوب ” و ” هذي حامل من وين ” و ” كأنها حاطة مخدة ورا تبدأ من الخصر ” .

يذكر أن دنيا بطمة حامل بطفلها الثاني وكانت قد كشفت عن جنسه منذ فترة مشيرة إلى أنه ذكر من زوجها المنتج البحريني ” محمد الترك ” والد ابنتها غزل .