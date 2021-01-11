أثارت إطلالة الممثلة اللبنانية ​هيا مرعشلي​ جدلاً كبيراً بين المتابعين، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها ظهرت فيها وهي مستلقية، مرتدية ملابس مكشوفة من الأعلى عند منطقة الصدر، ذات لون أحمر، مع “شورت” قصير باللون أسود.



وبدت هيا داخل الغرفة بإطلالة عفوية بسيطة، تاركة شعرها منسدلاً، مع ماكياج خفيف وغير براق، ومجوهرات ناعمة بيضاء.

وإنقسم المتابعون بين منتقدين لإطلالتها، التي وصفوها بالجريئة، وبين مشيدين ومعجبين بها، معتبرين أن كل شخص حر بطريقة لباسه.

يُذكر أن هيا إنضمت لمسلسل “ظلّ”، من بطولة يوسف الخال وباسل خياط، فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير الملا، إخراج محمد الخياري.