إعلامية خليجية تثير الجدل بتعليقها على قضية حبس سمية الخشاب.. ماذا قالت عن الأخلاق؟

فاجأت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان متابعي حسابها على موقع التغريدات “تويتر” بتعليقها على قضية انفصال الفنانين المصريين أحمد سعد وسمية الخشاب وكل ما يتبع هذه القضية من تداعيات.

ونشرت لذلك صورة لهما مرفقة إياه بخبر الحكم بحبس الخشاب لمدة 3 سنوات. وغردت بدورها: “الزواج أهم قرار تتخذه بحياتك. اختر الإنسان ذو الأخلاق العالية والراقية أو الأفضل عدم الزواج”.

وأطلقت بهذا موجة من الجدل وخصوصاً بعدما استعيدت التغريدة من عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ويشار إلى أن سعد علق قبل ذلك على الخبر نفسه من خلال حسابه الخاص حيث كتب: “برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية”.

وأضاف: “تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فوراً تصحيح المسار متعالياً عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماماً من الصحة. ولكن للأسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون”.