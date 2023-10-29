هاجمت الإعلامية مي العيدان، بوسي شلبي وسخرت من إطلالتها في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام.

وفي مقطع الفيديو ظهرت بوسي شلبي وهي تختار قبعة بتصميم مختلف، وتتحدث عن غرابة التصميم معلنة أنها سترتديها في أقرب مهرجان فني، لتوجه لها الإعلامية مي العيدان بعدها رسالة حادة.

إطلالة غريبة لبوسي شلبي

وظهرت الإعلامية المصرية، بقبعة بتصميم غريب يتدلى منها عند الجبهة صفوف من الإكسسوارات المتدلية، وقالت بوسي شلبي في مقطع الفيديو: “عارفة إن التصميم غريب لو لبسته هتشتموني، بس هو موضة إن شاء الله في أقرب مهرجان ألبسها”.

أعادت مي العيدان نشر مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام وأرفقته بتعليق: “بوسي شلبي.. يعني انتي عارفة إنك راح تتشتمي طب لازمة الكاب ايه. . هذي النسوان اللي ترضى بشتيمة وبأي حاجة عشان تبقى ترند لان ما عندها موهبة في اي شيء بالحياة صدق الزعيم لما قال بتحطي نفسك بمواقف بايخة”.

تعليقات الجمهور

تفاعل الجمهور مع مي العيدان في تعليقات تباينت ما بين تعليقات انتقدت كلمات مي العيدان ضد بوسي شلبي وأخرى استعادت إطلالات الإعلامية المصرية التي اتسمت بلمسات غريبة.

ومن بين التعليقات: “نتحدث عن الحرات فقط عندما يكون الأمر متعلقاً بنا لكن عندما يفعل الآخرون شيئاً يصبح مادة للسخرية، يا ست مي أنت من الإعلاميات المشهورين يجب أن يكون لديك احترام للحريات ولسلوك الآخرين طالما لم يضر، أمر غير منطقي وغير أخلاقي ما تدونينه على زميلة لك”.

فيما كتب متابعاً: “أتذكر إن بوسي شلبي في أحد المهرجانات ظهرت بإطلالة اعتمدت فيها على إكسسوارات مطابقة لتصميم الكاب اللي ترتديه الحين وكان غريباً ووقتها هاجمها لناس وسخروا من إطلالاتها، الله يلعن التريند اللي خلى الناس مستعدة تفعل أي شيء حتى لو هتمسخر نفسها، كيف راح تسير في الشارع وترى أمامها إزا ارتدت هذه القبعة؟”.

آخر إطلالات بوسي شلبي

يُشار أن الإعلامية المصرية بوسي شلبي دائما ما تثير الجدل في الوسط الفني مع كل إطلالة تظهر بها بسبب غرابتها بإعتبارها غير موفقة واختيارها غير مألوف.

كان آخرها قبل عدة أشهر، بحفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، حيث ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة غريبة،

حيث ارتدت فستان باللون الأسود مع اكسسوارات كثيرة متدلية من شعرها باللون الذهبي واختارت مكياج سموكي مع أحمد شفاة نيود.

وأثارت تلك الإطلالة الجدل على السوشيال ميديا خاصةً أن بوسي معرفة بإطلالاتها المميزة والتي تنفرد بها في كل مهرجان.

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