احتفلت الإعلامية ” مروة صبري ” بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ” عبير صبري ” الذي وافق يوم أمس الرابع عشر من شهر مارس وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورة لعبير صبري وكتبت شقيقتها مروة صبري في تعليقها عليها معربة عن حبها لها : ” كل سنة وإنتي حبيبتي وأمي وصحبتي وسندي وضهري وأكتر واحدة حبتني وبتحبني وهتحبني يا أغلى وأجمل وأجدع وأحن Beero في الدنيا كلها ” .

وتابعت : ” بحبك أكتر حاجة ف حياتي وبحبك دي أقل بكتير من اللى جوايا ليكي .. كل سنة وإنتى طيبة وجنبي وف حضني يا روح قلبي أنا .. بحبك ” .